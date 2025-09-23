La vendita di San Siro l’allarme del sindaco | Europei Milano a zero Roma avrà due stadi

Milano – Per prima cosa, replica al presidente dell’Inter Beppe Marotta, che domenica sera, prima della sfida con il Sassuolo a San Siro, ha fatto sapere al Comune che “se non si riuscisse a risolvere la questione stadio nel Comune, entrambe le società (Inter e Milan, ndr ) sarebbero costrette ad andare altrove e questo non farebbe bene alla città di Milano ”. I l sindaco Giuseppe Sala, ieri mattina a margine dell’intitolazione di una targa allo stilista Elio Fiorucci in Galleria Passarella, risponde così ai cronisti che gli chiedono se quella del numero uno nerazzurro sia da intendersi come una minaccia: “Io non penso che quella di Beppe Marotta sia una minaccia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

