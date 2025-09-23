La vendita di San Siro l’allarme del sindaco | Europei Milano a zero Roma avrà due stadi
Milano – Per prima cosa, replica al presidente dell’Inter Beppe Marotta, che domenica sera, prima della sfida con il Sassuolo a San Siro, ha fatto sapere al Comune che “se non si riuscisse a risolvere la questione stadio nel Comune, entrambe le società (Inter e Milan, ndr ) sarebbero costrette ad andare altrove e questo non farebbe bene alla città di Milano ”. I l sindaco Giuseppe Sala, ieri mattina a margine dell’intitolazione di una targa allo stilista Elio Fiorucci in Galleria Passarella, risponde così ai cronisti che gli chiedono se quella del numero uno nerazzurro sia da intendersi come una minaccia: “Io non penso che quella di Beppe Marotta sia una minaccia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: vendita - siro
San Siro, scossoni politico-sportivi: il consigliere del Pd e presidente dei tifosi rossoneri a Palazzo Marino dice “no” alla vendita del Meazza
San Siro, la giunta Sala dà il via libera alla vendita. Ma aggiunge in extremis uno scudo anti-inchieste
San Siro, il futuro è ancora un rebus: tra vendita, riqualificazione e nuove opportunità per Milano
Parte la vendita per il big match col Milan, ma i residenti in Campania non potranno andare a San Siro - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo San Siro, la (non) delibera sulla vendita spacca la maggioranza: aumentano i consiglieri contrari e si mobilitano i cittadini - X Vai su X
Stadio San Siro, l’ultimatum di Marotta: “Se non passa la vendita, andiamo altrove” - Il presidente dell’Inter in vista del voto in Consiglio sulla vendita: “Scenario imbarazzante”. Si legge su milano.repubblica.it
La vendita di San Siro a Inter e Milan verso il voto in Consiglio comunale: si allarga il fronte dei no. Pressing sul Pd - Sette consiglieri di maggioranza hanno già espresso parere contrario. Riporta milano.corriere.it