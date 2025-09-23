La velocità diventa stile | Pirelli presenta la nuova collezione

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’eredità industriale e sportiva nasce la Pirelli Lifestyle Collection 2025-2026, presentata alla Milano Fashion Week. Due capsule – Racing Team e The Cal – reinterpretano lo stile del brand con capi unisex di alta qualità, pensati per connettere il marchio alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la velocit224 diventa stile pirelli presenta la nuova collezione

© Gazzetta.it - La velocità diventa stile: Pirelli presenta la nuova collezione

In questa notizia si parla di: velocit - diventa

Cerca Video su questo argomento: Velocit224 Diventa Stile Pirelli