Gentile direttore Feltri, la moglie di Charlie Kirk ha dichiarato pubblicamente, durante il funerale del marito, di perdonare l'assassino. «Lo perdono», ha detto, riferendosi a colui che le ha portato via l'uomo che amava e il padre dei suoi figli. Le chiedo: non è un po' troppo presto per un gesto simile? Per perdonare, intendo. E lei cosa ne pensa di un perdono così repentino? Carlo Biscotti Caro Carlo, quella frase, «lo perdono», mi ha trafitto come una coltellata. Non perché non ne riconosca la nobiltà, ma perché so che soltanto una civiltà grandiosa, e oggi così oltraggiata, può generare una donna capace di pronunciarla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La vedova di Kirk e il rifiuto dell'odio

