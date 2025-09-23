La Vasaloppet mitica gara di sci di fondo rinuncia allo sponsor di carburanti in nome dell’ambiente
Chi lotta per l’ambiente e gli sciatori hanno vinto. Dopo 17 anni da sponsor principale, Preem ha deciso di non rinnovare la sponsorizzazione con Vasaloppet. Lo scrive Dagens Nyheter. Chi è Preem. Preem, società svedese di combustibili e raffinazione del petrolio nonché la più grande azienda di carburanti del Paese, è stata sponsor principale di Vasaloppet per quasi due decenni. Negli ultimi anni, tuttavia, le critiche alla partnership in nome dell’ambiente sono aumentate. A febbraio, 55 fondisti – tra cui gli azzurri Marcus Grate e Oskar Svensson – hanno firmato una petizione contro l’evento, accusandolo di essere usato per il greenwashing da parte di aziende come Preem e Volvo Cars, responsabili di elevate emissioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: vasaloppet - mitica
La Vasaloppet (mitica gara di sci di fondo) rinuncia allo sponsor di carburanti in nome dell’ambiente. Addio allo storico accordo con Preem (main sponsor da 17 anni). Anche 55 sciatori, alcuni dei quali della nazionale svedese, si erano schierati per la separaz - facebook.com Vai su Facebook
La Vasaloppet (mitica gara di sci di fondo) rinuncia allo sponsor di carburanti in nome dell’ambiente. Addio allo storico accordo con Preem (main sponsor da 17 anni). Anche 55 sciatori, alcuni dei quali della nazionale svedese, si erano schierati per la separaz; “VASALOPPET” la storia dello sci nordico – Vasa (SVE); Un quartetto di gardesani alla mitica «Vasaloppet».
La Vasaloppet (mitica gara di sci di fondo) rinuncia allo sponsor di carburanti in nome dell’ambiente - Cinquantacinque sciatori hanno scritto assieme a chi lotta per l'ambiente una lettera diffida affinché la Vasaloppet divorzi da Preem ... Scrive ilnapolista.it
Dopo 20 anni addio Vasaloppet. Ironman Musetti lascia la gara: "E’ stata la sfida più grande" - Il commercialista, ex gloria del basket, abbandona la maratona di 90 chilometri di sci di fondo "Allenamenti di 20 ore settimanali che ho sempre conciliato con la vita lavorativa e personale". Come scrive lanazione.it