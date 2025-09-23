Chi lotta per l’ambiente e gli sciatori hanno vinto. Dopo 17 anni da sponsor principale, Preem ha deciso di non rinnovare la sponsorizzazione con Vasaloppet. Lo scrive Dagens Nyheter. Chi è Preem. Preem, società svedese di combustibili e raffinazione del petrolio nonché la più grande azienda di carburanti del Paese, è stata sponsor principale di Vasaloppet per quasi due decenni. Negli ultimi anni, tuttavia, le critiche alla partnership in nome dell’ambiente sono aumentate. A febbraio, 55 fondisti – tra cui gli azzurri Marcus Grate e Oskar Svensson – hanno firmato una petizione contro l’evento, accusandolo di essere usato per il greenwashing da parte di aziende come Preem e Volvo Cars, responsabili di elevate emissioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Vasaloppet (mitica gara di sci di fondo) rinuncia allo sponsor di carburanti in nome dell’ambiente