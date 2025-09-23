A gennaio l’avvio del cantiere, venerdì il taglio del nastro: è pronta la nuova maxi-vasca di laminazione a Carnate. Dodici milioni e 600mila euro di investimento per neutralizzare il Molgora in tempi di clima impazzito. A realizzare l’opera anti- alluvione, il Consorzio Villoresi. Lavori conclusi dunque in via Fornace, accompagnati "da disagi inevitabili – dice la sindaca di Carnate, Rosella Maggiolini –, ma abbiamo fatto di tutto per mitigare l’impatto dell’intervento. I camion sono passati sul ponte di via Matteotti, abbiamo ottenuto che si facessero le prove di carico, abbiamo tolto i dossi e i mezzi hanno rispettato il limite di 30 chilometri all’ora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La ’valvola di sfogo’ del Molgora. Una maxi vasca di laminazione contro le esondazioni del torrente