La Valle del terremoto in scena con ironia | l’ultimo episodio della travel comedy tra natura e binari dismessi
È online dal 23 settembre il quarto e ultimo episodio di “Si dice Belìce – Futtitinni”, la travel comedy prodotta da Uni.ca s.r.l. e Gal Valle del Belìce per raccontare con ironia e leggerezza un territorio che ha scelto di liberarsi dall’etichetta di “Valle del terremoto” e presentarsi oggi come. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
