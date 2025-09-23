La Valle dei Sorrisi un horror che parla di noi

Diretto da Paolo Strippoli. Ieri sera sono stata al cinema a vedere uno dei film più belli del 2025: La valle dei sorrisi. La Valle dei Sorrisi è un film italiano, diretto da Paolo Strippoli, uscito al cinema in Italia il 17 settembre 2025. Il protagonista è Sergio Rossetti, insegnante di educazione fisica trasferito per lavoro a Remis, un piccolo paese di montagna tra le Alpi, immerso in un isolamento quasi fiabesco. Remis sembra un posto dove regna una serenità innaturale: gli abitanti sono costantemente e inspiegabilmente felici, ma dietro questa apparenza si cela un rituale molto più oscuro. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - La Valle dei Sorrisi, un horror che parla di noi

In questa notizia si parla di: valle - sorrisi

Vision Distribution, listino 2025/26: Il Maestro, Paolo Virzì e l'inquietante La valle dei sorrisi

La valle dei sorrisi: ecco il trailer del nuovo horror di Paolo Strippoli che verrà presentato a Venezia

Venezia 82: La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli fuori concorso

Cinema Megaplex Stardust Official Tortona. . Qui non si abbraccia una fede ma un segreto. La Valle Dei Sorrisi, un film di Paolo Strippoli, in programmazione al Megaplex #LaValleDeiSorrisi - facebook.com Vai su Facebook

Èuscito al cinema La valle dei sorrisi, horror italiano di Paolo Strippoli presentato a Venezia 82 e già tra i film più attesi della stagione. La recensione di Paolo Nizza - X Vai su X

La valle dei sorrisi, l’horror visionario di Strippoli. La recensione; La valle dei sorrisi, è arrivato al cinema un film horror italiano finalmente vero e nuovo che conosce la strada giusta e la percorre; La valle dei sorrisi, l’horror italiano parla di sentimenti: il dolore, il tormento e la felicità.

La Valle dei Sorrisi, un horror che parla di noi - Ieri sera sono stata al cinema a vedere uno dei film più belli del 2025: La valle dei sorrisi. Come scrive 361magazine.com

La valle dei sorrisi, l’horror di Paolo Strippoli tra mito e dolore. La recensione - Leggi su Sky TG24 l'articolo La valle dei sorrisi, l’horror di Paolo Strippoli tra mito e dolore. Si legge su tg24.sky.it