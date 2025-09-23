La tragedia di Costantino Vitagliano la malattia tremenda | Potrei morire da un momento all’altro
Divenuto famoso nei primi anni Duemila grazie al suo ruolo da tronista a Uomini e Donne, Costantino Vitagliano è tornato a parlare pubblicamente, ma questa volta non per motivi legati alla sua carriera televisiva. Ospite del programma Storie al bivio condotto da Monica Setta, l’ex icona della televisione ha aperto il cuore raccontando la sua battaglia contro una grave patologia autoimmune, che da tempo mette a rischio la sua vita. Una confessione lucida e intensa, che ha scosso il pubblico. « Ho una massa che mette in pericolo l’aorta quotidianamente e mi costringe a prendere farmaci », ha rivelato con realismo e coraggio. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: tragedia - costantino
