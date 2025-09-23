La tragedia che nessuno sa di Claudia Cardinale | lo stupro a soli 16 anni un dolore che l’ha cambiata

ì, pClaudia Cardinale è stata molto più di un’icona del cinema: è stata una donna che ha attraversato il successo, le difficoltà e un dolore profondo con una dignità rara. Dietro la sua carriera folgorante, che l’ha vista lavorare con registi come Visconti, Fellini e Leone, si cela una vicenda personale che per anni è rimasta nascosta: uno stupro subito quando era ancora minorenne. Una ferita che l’ha segnata nel corpo e nell’anima, ma da cui è riuscita a trarre anche una delle cose più importanti della sua vita: l’amore per il figlio nato da quella violenza. Claudia scelse di non tacere per sempre e, con grande coraggio, ne parlò pubblicamente solo molti anni dopo, diventando una voce importante per tutte le donne che hanno vissuto esperienze simili. 🔗 Leggi su Donnapop.it

