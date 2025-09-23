La Ternana punta al salto di qualità | Possiamo migliorare ancora

Tentare un altro balzo in avanti, ma è anche un importante test per la rosa nel suo complesso. Contro il Pontedera i rossoverdi cercano conferme di crescita e una vittoria che renderebbe interessante la classifica anche al netto dell’imminente penalizzazione. Il turno infrasettimanale darà spazio a calciatori finora meno utilizzati. Fabio Liverani spiega: "C’è stato poco tempo per preparare la gara. Abbiamo lavorato un po’ più sui video e ovviamente sul recupero delle energie. Valuterò fino all’ultimo chi è affaticato e ci saranno cambi. Il Pontedera è squadra equilibrata e attenta, con un allenatore esperto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

