La strada del vino a Castel Romano

A pochi giorni dalla vendemmia torna l’eccellenza a Castel Romano Designer Outlet, con la quinta edizione de La Strada del Vino, il Wine Festival del Centro McArthurGlen che promette quest'anno un'esperienza ancora più ricca, dopo aver conquistato migliaia di appassionati con oltre seimila calici. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: strada - vino

Camminando sulla strada...del vino. Il borgo diventa una cantina per esaltare il Vermentino Doc

Monte San Giovanni Campano, La Strada del Vino Colli 2025

?Torna La Strada del Vino a #CastelRomanoOutlet! Un evento di degustazione, giunto alla 5° edizione, alla scoperta di oltre 20 cantine del Lazio e di Tenimenti Leone di #Signorvino. Dal 26 al 28/09 unisciti a noi per una giornata di shopping all'insegn - facebook.com Vai su Facebook

La strada del vino a Castel Romano; La Strada del Vino 2025 a Castel Romano, 26-28 settembre; La Strada del Vino a Castel Romano alla quinta edizione.

La Strada del Vino: a Castel Romano la quinta edizione del Wine Festival tra cantine, degustazioni e masterclass - Dal 26 al 28 settembre a Castel Romano la quinta edizione de La Strada del Vino: degustazioni, cantine prestigiose e masterclass esclusiva. Riporta agrpress.it

La strada del vino torna a Castel Romano: il wine&food festival tra gastronomia, musica e Masterclass. Orari, date e info - Con l’arrivo dell’autunno, Castel Romano Designer Outlet si prepara ad accogliere l’attesissimo appuntamento con "la strada del vino", il wine&food festival che, giunto alla sua quarta edizione, è ... Scrive leggo.it