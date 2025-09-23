La statale della Fricca sarà off-limits per quattro giorni | tutte le strade alternative?

Da mercoledì 24 a sabato 27 settembre la strada statale 349 “Val d’Assa e Pedemontana Costo” sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra Carbonare di Folgaria e il valico della Fricca. Lo ha comunicato il Servizio Gestione Strade della Provincia autonoma di Trento, spiegando che lo stop si. 🔗 Leggi su Trentotoday.it