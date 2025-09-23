La Sposa! | Il trailer italiano del film di Maggie Gyllenhaal
Warner Bros. Pictures ha svelato il teaser trailer di La Sposa!, l’ambizioso nuovo film diretto da Maggie Gyllenhaal. Dall’autrice e regista candidata all’Oscar® per “ La figlia oscura ” Maggie Gyllenhaal e con protagonisti la candidata all’Oscar® Jessie Buckley e il premio Oscar® Christian Bale, il film reimmagina una delle storie più affascinanti di sempre attraverso un’interpretazione audace e iconoclastica. Guardate qui il trailer di La Sposa! La trama del film La Sposa!. Un solitario Frankenstein (Bale) si reca nella Chicago degli anni Trenta per chiedere alla pionieristica scienziata Dr. Euphronious (la cinque volte candidata all’Oscar® Annette Bening) di creare per lui una compagna. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
