La Sposa! | il primo teaser trailer della rilettura di Frankenstein firmata da Maggie Gyllenhaal

Comingsoon.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jessie Buckley, Christian Bale, Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal e Penélope Cruz nel cast di questo atteso film che debutterà nei cinema italiani il 5 marzo del 2026. Ecco il primo teaser di La Sposa!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

la sposa il primo teaser trailer della rilettura di frankenstein firmata da maggie gyllenhaal

© Comingsoon.it - La Sposa!: il primo teaser trailer della rilettura di Frankenstein firmata da Maggie Gyllenhaal

In questa notizia si parla di: sposa - primo

Victoria Beckham, che alle nozze di Brooklyn con Nicola Peltz «fece piangere la sposa rubandole il primo ballo»

Cecilia Capriotti, il primo look per il matrimonio: la sposa veste champagne, sposo e invitati sono in bianco

A Ortona la finale regionale di Mondo Sposa Italia: Vanessa Cousin si aggiudica il primo posto [FOTO]

La Sposa!: il primo teaser trailer della rilettura di Frankenstein firmata da Maggie Gyllenhaal; Il Teaser Trailer Italiano del Film di Maggie Gyllenhaal con Christian Bale nei panni del mostro di Frankenstein - HD; Nuremberg, il primo teaser trailer con Rami Malek e Russell Crowe. Video.

La Sposa: il primo teaser trailer della rilettura di Frankenstein firmata da Maggie Gyllenhaal - Guillermo del Toro ha presentato a Venezia il suo Frankenstein, che vedremo al cinema dal 22 ottobre e successivamente in streaming su Netflix. Riporta comingsoon.it

sposa primo teaser trailerIl Teaser Trailer Italiano del Film di Maggie Gyllenhaal con Christian Bale nei panni del mostro di Frankenstein - HD - Il Teaser Trailer Italiano del Film di Maggie Gyllenhaal con Christian Bale nei panni del mostro di Frankenstein - Scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Sposa Primo Teaser Trailer