la sparatoria di caltanissetta cinque arresti per tentato omicidio

Cinque arresti per concorso in tentato omicidio, porto abusivo di armi e detenzione di arma clandestina in provincia di Caltanissetta. I carabinieri del Comando provinciale hanno chiuso il cerchio sulla sparatoria avvenuta il 10 settembre a Riesi, nella quale due persone sono rimaste ferite. Un uomo si era presentato presso l’ospedale di Mazzarino con una ferita d’arma da fuoco alla schiena; pressochè. 🔗 Leggi su Feedpress.me

