La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in corso a New York, che la maggioranza di governo presenterà una mozione parlamentare per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Tuttavia, ha precisato che tale riconoscimento sarà subordinato a due condizioni fondamentali: la liberazione degli ostaggi israeliani ancora trattenuti e l’ esclusione di Hamas dalla Striscia di Gaza. “ La pressione politica va fatta su Hamas ”, ha dichiarato la premier, aggiungendo che un riconoscimento con le attuali condizioni sul terreno rischierebbe di legittimare un’organizzazione terroristica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La sorpresa di Giorgia Meloni: “Si al riconoscimento della Palestina ma a due condizioni”

