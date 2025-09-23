La solidarietà costa solo 1 euro La lotteria che non bada ai profitti

Un solo euro per compiere un gesto di solidarietà. Festeggia un quarto di secolo la Lotteria della Solidarietà, la raccolta fondi, giunta alla 25ª edizione, ideato da don Dario Ciani, una preziosa occasione per l’autofinanziamento del Non Profit locale a livello provinciale. "La Lotteria rappresenta un esempio virtuoso di sinergia fra associazionismo, istituzioni e imprese – ha detto Alberto Bravi presidente di Amici di don Dario – al fine di promuovere il volontariato e consolidare buone prassi sul territorio. Dalla sua istituzione ad oggi, la Lotteria ha destinato al finanziamento del terzo settore ben 552. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

