La sinistra evita la piazza e la destra la criminalizza
Non li hanno visti arrivare. Centinaia di migliaia di manifestanti che ieri hanno riempito le piazze in tutta Italia per la Palestina, chiamati a raccolta dallo sciopero generale indetto dai . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
“Ieri sinistra e M5S hanno costretto il Consiglio Regionale a discutere una mozione “Salva Presidente” nel tentativo disperato di evitare il ritorno alle urne". Domani il corteo di protesta - facebook.com Vai su Facebook
In sostanza, il caso è aperto, l'indagine in corso, e l’etichetta “sinistra radicale” è una cornice narrativa che domina il discorso di esponenti politici e media, e che evita di misurarsi con i numeri e la storia della violenza politica negli Usa degli ultimi anni. 15/ - X Vai su X
Blocca con l’ambulanza un’auto contromano in autostrada ed evita una tragedia: “Ho temuto di non farcela”; «Blocchiamo tutto»: agitazione in Francia, la sinistra si accoda; Scontri in Piazza Vittoria a Brescia fra polizia e corteo antifascista, la sinistra in Loggia si divide.
Bologna, le polemiche sugli alberi nelle piazze arrivano da destra a sinistra: «Cento alberelli da 1.200 euro l'uno, spesa spropositata per il greenwashing di Lepore» - «Gli alberi in vaso di piazza Maggiore oltre ad essere una presa in giro verso i cittadini, sono uno spreco di denaro pubblico, ennesimo esempio della ipocrisia imperante nella nostra città». Riporta corrieredibologna.corriere.it
«Destra e sinistra non sono come in Italia» - Il mondo sembra ignorare che negli Usa non esiste la condizione politica che altrove si identifica con la sinistra. Come scrive corriere.it