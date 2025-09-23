Un rombo inconfondibile ha risuonato domenica tra le curve lungo le strade dei monti Sibillini. Quarantotto vetture Porsche, infatti, hanno dato vita alla seconda edizione del raduno organizzato dalla Scuderia Marche Club Motori Storici, presieduta da Fausto Tronelli, in collaborazione con il Porsche Club Marche del presidente Antonio Pierluigi. La partenza è avvenuta dalla suggestiva Abbazia di San Claudio, per poi snodarsi attraverso la provincia di Macerata, toccando luoghi suggestivi come Muccia e Visso, fino a raggiungere la pianura di Castelluccio di Norcia. Il culmine della giornata è stato il pranzo al ristorante "Dal Navigante" a Castelsantangelo sul Nera, un momento non solo conviviale, ma profondamente simbolico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La sfilata delle Porsche nei luoghi del terremoto