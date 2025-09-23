La sfida di Giorgia Meloni | Riconosceremo la Palestina ma a due condizioni

La premier Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a margine dell’assemblea generale dell’Onu, ha annunciato che la maggioranza presenterà una mozione per il riconoscimento della Palestina ma subordinato alla liberazione degli ostaggi e all’esclusione di Hamas da Gaza. Meloni ha auspicato che anche l’opposizione la sostenga. «Io personalmente - ha spiegato Meloni - continuo a considerare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

