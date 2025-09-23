La sfida di Fratelli d’Italia | Andiamo oltre i pronostici per vincere in Toscana
Incontro ieri sera di Fratelli d’Italia a Poggibonsi, nei locali dell’ex enoteca Vannini. Evento "per Alessandro Tomasi presidente", con la partecipazione fra i relatori del parlamentare Giovanni Donzelli insieme con l’onorevole Francesco Michelotti, con Maria Carolina Roselli, già consigliere comunale e adesso candidata poggibonsese al Consiglio regionale alle prossime elezioni. Con loro, al tavolo, il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Manfredi Biotti. "Abbiamo una sfida importante che riguarda la Regione - osserva Donzelli - e Alessandro Tomasi è la figura giusta, lo ha dimostrato nel suo ruolo di sindaco di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La sfida di Fratelli d’Italia: "Ora un turismo di qualità" - Sanità, infrastrutture, turismo: sono questi gli assi portanti della squadra che Fratelli d’Italia ha deciso di candidare nel Piceno. Si legge su ilrestodelcarlino.it