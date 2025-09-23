La serie Xiaomi 17 supporterà la ricarica rapida universale a 100 W

Tuttoandroid.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prossima serie Xiaomi 17 supporterà la ricarica rapida PPS a 100 W di potenza, arriva la conferma dalla compagnia. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

la serie xiaomi 17 supporter224 la ricarica rapida universale a 100 w

© Tuttoandroid.net - La serie Xiaomi 17 supporterà la ricarica rapida universale a 100 W

In questa notizia si parla di: serie - xiaomi

Xiaomi punta più in alto con la fotocamera anteriore: le ultime sulla serie Xiaomi 16

Xiaomi rivoluziona la serie 16: spunta un inedito modello “Pro Mini” con design ispirato a iPhone 17

La serie Xiaomi TV A Pro 2026 debutta in Italia con offerte lancio: si arriva fino a 75 pollici

serie xiaomi 17 supporter224Ecco la data di presentazione ufficiale della prossima serie Xiaomi 17 e Xiaomi Pad 8 - Il colosso cinese ha svelato la data ufficiale per l'evento di presentazione della serie Xiaomi 17 e dei nuovi Xiaomi Pad 8 ... tuttoandroid.net scrive

serie xiaomi 17 supporter224La serie 17 di Xiaomi è confermata per il lancio anticipato, mentre l'azienda rivela la linea completa di flagship - Oltre a questo annuncio, l'azienda ha anche mostrato per la prima volta il design posteriore del telefono ammiraglia non- Lo riporta notebookcheck.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Xiaomi 17 Supporter224