La serie OPPO Find X9 si prepara al debutto con il nuovo MediaTek Dimensity 9500

Tuttoandroid.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OPPO ha ufficialmente annunciato che la prossima serie Find X9 sarà mossa dall'ultimo processore di fascia alta di MediaTek L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

la serie oppo find x9 si prepara al debutto con il nuovo mediatek dimensity 9500

© Tuttoandroid.net - La serie OPPO Find X9 si prepara al debutto con il nuovo MediaTek Dimensity 9500

In questa notizia si parla di: serie - oppo

La serie OPPO Reno15 in arrivo a novembre con alcuni miglioramenti

OPPO allarga la serie A con A5 4G e A5x, smartphone con batterie da 6000 mAh

La serie OPPO Reno14 arriva in Europa composta da tre modelli, tra IA e design

OPPO Find X9 e X9 Pro in arrivo il 16 ottobre con Dimensity 9500 e ColorOS 16; Oppo Find X9 Series: lancio ufficiale il 16 ottobre in Cina; Oppo Find X9: il lancio ufficiale è il 16 ottobre in Cina.

serie oppo find x9La serie Find X9 di Oppo viene lanciata a livello globale: confermati il design e la data di uscita di Find X9 Pro - Il CEO Pete Lau ha delineato la disponibilità globale, mentre Oppo ha condiviso anche un teaser del design del ... notebookcheck.it scrive

serie oppo find x9OPPO Find X9: annunciate le specifiche tecniche a un mese dal debutto - Ma i dettagli principali del nuovo smartphone di punta sono già trapelati grazie al not ... Da tecnoandroid.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Oppo Find X9