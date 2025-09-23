La scomparsa di Cinzia Pinna in Gallura | si indaga per omicidio 2 sospettati

Sono due le persone indagate per la vicenda della scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui si sono perse le tracce dalla sera dell’11 settembre a Palau, in Gallura. Un uomo è accusato dalla Procura di Tempio Pausania con l'ipotesi di omicidio, e ha nominato l’avvocato Luca Montella; un altro è indagato per occultamento di cadavere e ha nominato gli avvocati Nicoletta Mani. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La scomparsa di Cinzia Pinna in Gallura: si indaga per omicidio, 2 sospettati

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

