La scomparsa di Cinzia Pinna in Gallura | si indaga per omicidio 2 sospettati

Feedpress.me | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono due le persone indagate per la vicenda della scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui si sono perse le tracce dalla sera dell’11 settembre a Palau, in Gallura. Un uomo è accusato dalla Procura di Tempio Pausania con l'ipotesi di omicidio, e ha nominato l’avvocato Luca Montella; un altro è indagato per occultamento di cadavere e ha nominato gli avvocati Nicoletta Mani. 🔗 Leggi su Feedpress.me

la scomparsa di cinzia pinna in gallura si indaga per omicidio 2 sospettati

© Feedpress.me - La scomparsa di Cinzia Pinna in Gallura: si indaga per omicidio, 2 sospettati

In questa notizia si parla di: scomparsa - cinzia

"Il segreto della lettera scomparsa", Sergio Cosentino e Cinzia Scarpa presentano il loro nuovo libro

Violenza sulle donne, la comunità ricorda Cinzia Fusi a sei anni dalla scomparsa

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

Mistero sulla scomparsa della 33enne Cinzia Pinna in Sardegna: c’è un indagato; Cinzia Pinna scomparsa a Palau: gli indagati salgono a due, la Procura procede con l’ipotesi di omicidio; Cinzia Pinna scomparsa a Palau, due indagati per omicidio.

scomparsa cinzia pinna galluraLa scomparsa di Cinzia Pinna in Gallura: si indaga per omicidio, 2 sospettati - Sono due le persone indagate per la vicenda della scomparsa di Cinzia Pinna , la 33enne di Castelsardo di cui si sono perse le tracce dalla sera dell’11 ... Come scrive gazzettadelsud.it

scomparsa cinzia pinna galluraCinzia Pinna scomparsa, svolta nel caso: «Indagati due uomini, per la Procura è stata uccisa». Si cerca il corpo - Emergono nuovi dettagli sulla scomparsa di Cinzia Pinna, 33 anni, di cui non si hanno notizie dalla notte tra l'11 e il 12 settembre: la donna è svanita nel nulla da Palau e ... Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Scomparsa Cinzia Pinna Gallura