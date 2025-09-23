La Scandone Avellino accoglie Plastimonella come nuovo sponsor
La Scandone Avellino è orgogliosa di annunciare l’ingresso di Plastimontella tra i propri sponsor. Fondata nel 1979 e guidata oggi dal presidente e fondatore Mario Merola insieme al figlio Marco, Plastimontella è un’azienda di eccellenza nel settore della rigenerazione delle materie plastiche. Da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
