La sassaiola contro la polizia è pura violenza tutta la politica reagisca
"Sassi contro gli agenti in servizio, presenti sulle strade per garantire l'ordine pubblico, è il messaggio che alcuni "pacifisti" hanno lanciato contro la guerra a Trieste. Le azioni di questi criminali sono riuscite a metterli in evidenza anche sulle cronache a discapito di chi ha manifestato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Sciopero Gaza, tensioni a Milano: sassaiola contro la polizia
Sassaiola contro i blindati della polizia in via Vittor Pisani a Milano, davanti alla Stazione Centrale.