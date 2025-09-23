La sassaiola contro la polizia è pura violenza tutta la politica reagisca

Triesteprima.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Sassi contro gli agenti in servizio, presenti sulle strade per garantire l'ordine pubblico, è il messaggio che alcuni "pacifisti" hanno lanciato contro la guerra a Trieste. Le azioni di questi criminali sono riuscite a metterli in evidenza anche sulle cronache a discapito di chi ha manifestato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sassaiola - polizia

Sciopero Gaza, tensioni a Milano: sassaiola contro la polizia

sassaiola contro polizia 232Sciopero Gaza, tensioni a Milano: sassaiola contro la polizia - Sassaiola contro i blindati della polizia in via Vittor Pisani a Milano, davanti alla Stazione Centrale. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sassaiola Contro Polizia 232