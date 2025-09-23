La Santissima Community Hub riapre i suoi spazi | il ritorno di EDIT Napoli

Dal 23 settembre 2025, dopo sei mesi di pausa, l'ex Ospedale Militare di Napoli ha riaperto le porte con The Community, area di 1.000 mq dedicata agli uffici temporanei, e con l'annuncio dell'arrivo di EDIT Napoli, il festival internazionale del design in programma dal 10 al 12 ottobre (press preview il 9). The Community: un nuovo spazio per la città. "The Community" iniziò a popolarsi già nei giorni della riapertura e fu pensato per ospitare oltre 25 realtà attive nella produzione culturale e artistica napoletana. Lo spazio, situato all'ultimo piano de La Santissima, si propose come un laboratorio condiviso di creatività e innovazione.

