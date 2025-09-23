La Sanpellegrino apre il cantiere del nuovo impianto per la sorgente Nossana | investimento per 11 milioni
Undici milioni di investimento, con lo sguardo già volto verso l’inizio del 2027. Queste sono le tempistiche entro le quali dovrebbero essere ultimati i lavori relativi alla costruzione del nuovo impianto destinato a ottimizzare la gestione della sorgente Nossana (Ponte Nossa), che a livello idrico soddisfa il 40% degli abitanti della provincia di Bergamo. La nuova struttura sarà installata a Casnigo, in via Oltre Serio. La sorgente Nossana, insieme a quella di Algua (Val Serina) è la più importante fonte d’acqua della provincia di Bergamo e una delle principali della Lombardia. Il via ufficiale alla realizzazione del progetto è stata data lunedì 22 settembre all’interno della sala consigliare del Comune di Casnigo alla presenza di diverse istituzioni locali, provinciali e regionali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
