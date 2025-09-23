Tempo di lettura: < 1 minuto Cinquantamila euro e qualche spicciolo in due sere, con il brivido del gioco finale. Barbara da Guardia Sanframondi trionfa ancora su Canale 5. Alla Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, la sannita ha mostrato ancora una volta grande concentrazione ed una serenità che le ha consentito di bissare il successo di ieri sera. Emozione tradita invece al gioco finale, quando la guardiese non è riuscita a rimpinguare il suo bottino con tre errori. Ma nel complesso, Barbara ha 50mila motivi per sorridere. Sta comunque lasciando il segno la concorrente guardiese per competenza ma soprattutto per sangue freddo almeno nel corso del cammino che conduce alla Ruota delle Meraviglie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La sannita Barbara ancora protagonista da Scotti: cresce il suo montepremi