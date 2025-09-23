la samb in cerca di punti lontano da casa

La Samb cerca il riscatto lontano dal Riviera. I rossoblù sono finora imbattuti in trasferta e vogliono continuare nella striscia positiva. Si troveranno di fronte un Perugia che vorrà fare bella figura dinanzi al nuovo allenatore Piero Braglia. "So – dice il neo tecnico dei grifoni – che la Samb gioca con il 4-2-3-1 e so che lo fa bene. È una squadra che si trova meglio, in questo momento, a giocare fuori casa che in casa. Basta vedere le ultime partite. Vuol dire che è pericolosa e che va affrontata con le dovute attenzioni. Noi, d’altro canto, dobbiamo fare una grande gara e cercare, fin da subito, di dare una svolta al nostro campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

