La salute non aspetta | tre giorni di controlli gratuiti nei Cte di Bergamo

Ecodibergamo.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INIZIATIVA. Dal 26 al 28 settembre i Centri per Tutte le Età aprono le porte ai cittadini con tre giornate dedicate alla prevenzione e ai controlli gratuiti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

la salute non aspetta tre giorni di controlli gratuiti nei cte di bergamo

© Ecodibergamo.it - «La salute non aspetta»: tre giorni di controlli gratuiti nei Cte di Bergamo

In questa notizia si parla di: salute - aspetta

«La salute non aspetta»: tre giorni di controlli gratuiti nei Cte di Bergamo; Visite in ritardo, dati assenti: le liste d'attesa sono un problema irrisolto; Visite ed esami in intramoenia: nel 53% dei casi si aspetta meno di 10 giorni, la maggioranza studia una stretta.

salute aspetta tre giorni«La salute non aspetta»: tre giorni di controlli gratuiti nei Cte di Bergamo «La salute non aspetta»: tre giorni di controlli gratuiti nei Cte di Bergamo - Dal 26 al 28 settembre i Centri per Tutte le Età aprono le porte ai cittadini con tre giornate dedicate alla prevenzione e ai controlli gratuiti. Secondo ecodibergamo.it

Lazio, all’Auditoriuma torna “Un consiglio in salute” con tre giorni di screening gratuiti - Oltre 1000 visite in tre giorni all’Auditorium Parco della musica per “Un Consiglio in Salute”, il programma gratuito di prevenzione rivolto alla cittadinanza, realizzato ... Lo riporta notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Salute Aspetta Tre Giorni