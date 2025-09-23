La Salernitana ospita il Cerignola mister Raffaele con il rewind | Mai abbassare la guardia

Nemici mai, ma neppure inseparabili amici: la Salernitana ospita il Cerignola allo stadio Arechi e mister Raffaele riabbraccia il suo recente passato. Lo farà insieme al blocco che si è portato dietro dalla Puglia: Capomaggio, Tascone, Achik. L'amarcord durerà fino al fischio d'inizio, poi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it