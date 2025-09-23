Una giornata di gusto e di puro divertimento quella di domenica 28 settembre. L'appuntamento è con la sagra di San Maurizio, a Cologno Monzese, dove dalle 8 alle 19 viale Cesare Battisti diventerà lo scenario perfetto per riscoprire le tradizioni di una volta.Ci saranno attività per tutta la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it