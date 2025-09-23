La Russia accusa l’UE e la NATO di voler occupare militarmente la Moldavia

Il Servizio informazioni estero della Federazione Russa (SVR) ha diffuso un comunicato (archiviato qui ) con il quale accusa l’Unione europea e la NATO di pianificare l’occupazione della Moldavia, introducendo le proprie truppe allo scopo di reprimere eventuali proteste dopo le elezioni parlamentari del 28 settembre. L’obiettivo di Bruxelles, secondo l’agenzia di intelligence russa, sarebbe quello di mantenere la Moldovia all’interno della sua “ politica russofoba ” a qualunque costo, indicando la presenza di unità NATO in Romania, vicino ai confini moldavi, e la presunta presenza di militari francesi e britannici a Odessa, in Ucraina, al fine di intimorire la cosiddetta “ Transnistria “. 🔗 Leggi su Open.online

