La Roma di Gasperini prende forma | pressing identità e Lorenzo Pellegrini
Buona la prima al derby per Gasperini, Pellegrini recuperato e le tracce di un gioco che fa emozionare. Il weekend romanista non poteva andare meglio e ora, dopo un avvio non perfetto ma convincente, può essere il momento giusto per abituare la piazza alla vittoria. Le idee tattiche di Gasperini, dopotutto, sono già in buona parte visibili e la squadra sembra averle recepite bene. Il prossimo test è mercoledì in Europa League in casa del Nizza. Gasp-Roma, buona la partenza. Trascorse le prime settimane di campionato, quelle calde e settembrine appannate ancora dall’ombra del calciomercato, e che dunque sconsigliano giudizi troppo netti, la Roma di Gasp arriva al piccolo giro di boa dell’ esordio stagionale in Europa League (a Nizza mercoledì ore 21. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
#Roma blindata, nessuno come Gasperini in difesa: il dato in Europa è pazzesco
Nel derby che la Roma di Gasperini ha portato a casa ieri a pranzo (0-1), ad una partita dal tasso tecnico piuttosto mediocre hanno risposto come spesso capita le due tifoserie, prima con due coreografie mozzafiato, poi con una serie di botta e risposta
