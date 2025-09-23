Era importante, per la Robur, cancellare subito il passo falso compiuto all’esordio con il Tau Altopascio: i bianconeri ci sono riusciti alla grande inanellando due successi, uno in trasferta, uno tra le mura amiche del Franchi, rispettivamente contro Orvietana e Poggibonsi. Due successi che hanno portato serenità nello spogliatoio ("Non troppa però, perché la tensione non deve mai mancare", le parole di mister Bellazzini ), consolidato le certezze e permesso alla squadra di compiere un passettino in più nel percorso di maturazione. La mano del tecnico ex Ghiviborgo si vede comunque già abbondantemente, come, al netto di defezioni, la gerarchia degli interpreti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Robur mette Scandicci nel mirino . Il ’mantra’ è non sprecare le occasioni