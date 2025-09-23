La Riviera si tiene in forma Dagli eventi alle strutture | nello sport siamo al top

I riminesi sono sportivi, nel senso che fanno sport. Se fosse una gara nazionale, saremmo piazzati bene, nei primi dieci. A dirlo è l’analisi annuale stilata da Pts per Il Sole 24 Ore giunta alla diciannovesima edizione. La statistica rende l’indice di sportività dei vari territori sparsi per il Paese. Uno spaccato di un’Italia sempre più in movimento, ma c’è chi corre più veloce e chi se la prende con comodo. Rimini è tra chi corre, e nel farlo sta superando tanti altri territori. A dare la misura dell’indice di sportività sono 32 indicatori raccolti in quattro macro categorie: struttura e organizzazione del sistema sportivo, sport di squadra, discipline individuali e relazioni dello sport con l’economia e la realtà sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

