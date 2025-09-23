La Riviera si tiene in forma Dagli eventi alle strutture | nello sport siamo al top
I riminesi sono sportivi, nel senso che fanno sport. Se fosse una gara nazionale, saremmo piazzati bene, nei primi dieci. A dirlo è l’analisi annuale stilata da Pts per Il Sole 24 Ore giunta alla diciannovesima edizione. La statistica rende l’indice di sportività dei vari territori sparsi per il Paese. Uno spaccato di un’Italia sempre più in movimento, ma c’è chi corre più veloce e chi se la prende con comodo. Rimini è tra chi corre, e nel farlo sta superando tanti altri territori. A dare la misura dell’indice di sportività sono 32 indicatori raccolti in quattro macro categorie: struttura e organizzazione del sistema sportivo, sport di squadra, discipline individuali e relazioni dello sport con l’economia e la realtà sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: riviera - tiene
Turismo, l'assessora Frisoni: "Dopo un luglio difficile, agosto in netta ripresa: la Riviera tiene il passo"
Che cosa contiene davvero il piano di Tony Blair per Gaza. Nel progetto che ha l'appoggio degli Usa non c'è la Riviera di Trump, né una Striscia senza palestinesi come vorrebbero i più estremisti in Israele. Ma una «Gaza per i gazawi» - di @LeoneGrotti - X Vai su X
Ricordiamo che domani sera alle 21 nell'Oratorio di Sant'Antonio Abate si tiene la prima serata pievese del "Sibelius Festival Golfo del Tigullio e Riviera" in memoria di Federico Ermirio, diretto da Giulia Ermirio e realizzato in collaborazione con il Comune di P - facebook.com Vai su Facebook
La Riviera si tiene in forma. Dagli eventi alle strutture: nello sport siamo al top.
"Turismo, la Riviera tiene I bilanci si fanno alla fine" - La Riviera di Rimini sta segnando qualche difficoltà nel turismo estivo, ma il sindaco di Misano sostiene che la Romagna può sapersi rilanciare con azioni mirate. Riporta ilrestodelcarlino.it
"Conero & Riviera Sportime", eventi per promuovere il territorio - "Una stagione attiva e sportiva" è lo slogan di "Conero & Riviera Sportime", City Tennis Tour e Jesi Sportime, l’offerta di eventi sportivi e di iniziative che animeranno il territorio della Riviera ... ilrestodelcarlino.it scrive