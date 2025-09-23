La ricerca della tomba di Cleopatra svela un tesoro inaspettato ma cosa c’entra il Titanic?

Immaginate di cercare un tesoro nascosto per quasi trent’anni, scavando nel deserto egiziano con la convinzione che tutti gli altri stiano guardando nel posto sbagliato. Questa è esattamente la storia di Kathleen Martinez, l’archeologa dominicana che potrebbe essere sulla strada giusta per risolvere uno dei misteri più affascinanti della storia: dove si trova la tomba di Cleopatra VII, l’ultima regina d’Egitto. La scoperta più recente ha dell’incredibile: un antico porto sommerso, risalente all’epoca di Cleopatra (oltre 2.000 anni fa), è stato trovato sotto il Mar Mediterraneo al largo delle coste egiziane. 🔗 Leggi su Cultweb.it

ricerca tomba cleopatra svelaAlla ricerca di Cleopatra: scoperto un porto sommerso a Taposiris Magna - Sulle tracce di Cleopatra: l’archeologa Kathleen Martínez svela un paesaggio sommerso a Taposiris Magna, avvicinandosi alla tomba perduta della regina. Segnala siviaggia.it

Tomba di Cleopatra: la svolta dopo 20 anni - Dopo oltre duemila anni di silenzio, il mistero sulla sepoltura di Cleopatra, l’ultima regina d’Egitto, potrebbe essere vicino a una soluzione. Secondo veb.it

