Salve, dopo il parto ho avuto episodi di incontinenza urinaria, soprattutto quando starnutisco o faccio uno sforzo. Sarà per sempre così? Ho chiesto al mio medico, che mi ha parlato della riabilitazione del pavimento pelvico, ma vorrei capire meglio: si tratta di una tecnica efficace? Può essere rischiosa? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “La riabilitazione del pavimento pelvico è utile contro l’incontinenza post parto?”