La rete affaristica di Marco Campione | niente rinvio a giudizio bis per 14 imputati

Nessun rinvio a giudizio per sedici imputati nell’ambito della maxi inchiesta “Waterloo”, che ipotizzava un sistema corruttivo riconducibile all’ex patron di Girgenti Acque, Marco Campione. Secondo l’accusa, l’imprenditore sarebbe riuscito ad avere l’appoggio di funzionari pubblici, forze. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: rete - affaristica

La rete affaristica di Marco Campione: niente rinvio a giudizio bis per 14 imputati; Inchiesta “Waterloo”, la Corte d'appello conferma la decisione del gup: prosciolto l’ex prefetto Nicola Diomede; Falsa relazione di servizio per evitare il processo per corruzione? Colonnello accusa maresciallo.

Marco Bonamico è morto: il cordoglio di Comune e Regione per il campione del basket nato a Genova - "La Liguria e lo sport italiano perdono oggi una figura straordinaria, il cui nome resterà per sempre nella storia della pallacanestro. Segnala genova.repubblica.it

Marco Migheli campione. Ha vinto il titolo regionale - Nella giornata che ha segnato la conclusione dei Campionati Toscani sulla pista del Velodromo “Enzo Sacchi“ e che si è svolta nel Parco delle Cascine a Firenze, l’allievo empolese Marco Migheli ha ... lanazione.it scrive