La Repubblica di San Marino si candida per ospitare il Junior Eurovision Song Contest nel 2026

Laprimapagina.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’accordo triennale tra San Marino RTV, Segreteria di Stato per il Turismo e Media Evolution per il San Marino Song Contest, la Repubblica del Titano si candida per ospitare il Junior Eurovision Song Contest nel 2026. Il Junior Eurovision Song Contest è un concorso internazionale annuale per giovani cantanti tra i 9 e i 14 anni, che organizza l’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) dal 2003. L’edizione 2025 si terrà all’Olympic Palace di Tbilisi in Georgia. Parteciperanno 18 Paesi tra cui Azerbaigian, Croazia e Montenegro che tornano dopo alcune assenze, Albania, Croazia, Macedonia del Nord, Polonia, San Marino. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

la repubblica di san marino si candida per ospitare il junior eurovision song contest nel 2026

© Laprimapagina.it - La Repubblica di San Marino si candida per ospitare il Junior Eurovision Song Contest nel 2026

In questa notizia si parla di: repubblica - marino

Un monte, un “santo” e una frase che cambiò la storia: così nacque San Marino, la Repubblica più antica del mondo

La Repubblica di San Marino si candida per ospitare il Junior Eurovision Song Contest nel 2026; San Marino si candida a ospitare il Junior Eurovision Song Contest; San Marino si candida hub del fintech: tra innovazione tecnologica e nuove professioni.

repubblica san marino candidaSan Marino vorrebbe l’Eurovision dei teenager - Dopo l’accordo triennale tra San Marino RTV, Segreteria di Stato per il Turismo e Media Evolution per il San Marino Song Contest, la Repubblica del ... Scrive corriereromagna.it

repubblica san marino candidaSan Marino si candida a ospitare il Junior Eurovision Song Contest - San Marino si candida per ospitare nel 2026 il Junior Eurovision Song Contest, concorso internazionale annuale per giovani cantanti ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Repubblica San Marino Candida