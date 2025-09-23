La Regione stanzia 1,8 milioni per le persone con decadimento cognitivo e Parkinson

Il contributo della Regione del Veneto a favore delle persone con decadimento cognitivo e malattia di Parkinson non solo è confermato, ma viene ulteriormente incrementato. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità e al Sociale Manuela Lanzarin, ha deliberato di portare a 1,8. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Voucher scuola 2025-26, pubblicate le graduatorie: la Regione stanzia 19 milioni di euro

Ricostruzione nella Val di Zena. La Regione stanzia 2,2 milioni

Sanità: la Regione stanzia 25 milioni di euro per il personale

Il bando rifugi 2024 della Regione stanzia 5 milioni di euro a fondo perduto per migliorare la ricettività in montagna. Molti gli interventi anche nelle nostre valli: oltre 895 mila euro a quelle bresciane, oltre 950 mila per le montagne bergamasche. - facebook.com Vai su Facebook

Apicoltura: la Regione Molise stanzia 158 milioni di euro per rinnovamento delle attrezzature, formazione, gestione degli alveari nei momenti di crisi, valorizzazione dei prodotti nei mercati. Termine per le richieste: 15 dicembre #IoSeguoTgr @TgrRai - X Vai su X

Blue Tongue, stangata da 78mila capi morti: la Regione stanzia 26 milioni di euro; Disabilità gravissima, l’assessorato regionale stanzia oltre 18 milioni per il sostegno economico di agosto; Lazio, nuovo piano triennale da 900mila euro contro lo spopolamento e per la modernizzazione nei piccoli Comuni.

La Regione Lazio stanzia 24 milioni per voucher sport da 500 euro destinati a oltre 47mila giovani - 2026, sostenendo oltre 47mila ragazzi e 27mila famiglie con reddito isee fino a 50mila euro. Si legge su gaeta.it

Regione Lazio, 24 milioni per lo sport: voucher da 500 euro a 47 mila famiglie - Il bonus aiuterà i genitori con figli tra 6 e 18 anni a sostenere i costi per corsi e attività sportive, anche per chi ha Isee medio- Lo riporta rainews.it