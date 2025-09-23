La Regione presenta i dati sulla Riviera | pronto all' esordio il nuovo Osservatorio sul turismo
Dopo la recente presentazione del nuovo Osservatorio turistico regionale, l’attività entra nel vivo con il primo focus sui dati della Riviera romagnola, pilastro dell’offerta turistica regionale, che sarà presentato dall’assessora regionale a Turismo, commercio, sport, Roberta Frisoni, lunedì 6. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: regione - presenta
Federico Scaramucci presenta il suo dossier sulla nostra regione
Sanità, Ancisi (LpRa) presenta una mozione: "Ridurre i ticket della Regione sui farmaci"
Massimo Giannini presenta il suo nuovo libro alla presenza del presidente della Regione Michele De Pascale
#Turismo. La @RegioneER presenta i dati sulla #Riviera: il 6 ottobre a Rimini primo focus nuovo Osservatorio regionale. Frisoni: “Strumento innovativo al servizio di territori e operatori per leggere il cambiamento e orientare le strategie” La #notizia https://re - X Vai su X
Fino al 28 settembre a #PalazzoLombardia presso lo spazio IsolaSET non perderti la mostra gratuita ICONOFRAME, realizzata in collaborazione con Regione Lombardia, che presenta le opere di Lorenzo Cantaluppi e Pitmarels. Un’indagine visiva sulla rilett - facebook.com Vai su Facebook
La Regione presenta i dati sulla Riviera: pronto all'esordio il nuovo Osservatorio sul turismo; La Regione presenta i dati sulla Riviera: il 6 ottobre a Rimini il primo focus del nuovo Osservatorio regionale; Regione Liguria, Veronica Russo (FdI) presenta la proposta di legge sulla birra artigianale: Settore da valorizzare e far crescere.
La Regione presenta i dati sulla Riviera: il 6 ottobre a Rimini il primo focus del nuovo Osservatorio regionale - Dopo la recente presentazione del nuovo Osservatorio turistico regionale, prende il via la prima analisi dedicata ai dati sulla Riviera romagnola, punto ... Riporta ravennanotizie.it
Turismo in Riviera Romagnola: dati di luglio insieme a agosto - C'è grande attesa per i dati turistici registrati dalla Regione Emilia- Scrive livingcesenatico.it