La Regione presenta i dati sulla Riviera | pronto all' esordio il nuovo Osservatorio sul turismo

Riminitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la recente presentazione del nuovo Osservatorio turistico regionale, l’attività entra nel vivo con il primo focus sui dati della Riviera romagnola, pilastro dell’offerta turistica regionale, che sarà presentato dall’assessora regionale a Turismo, commercio, sport, Roberta Frisoni, lunedì 6. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regione - presenta

Federico Scaramucci presenta il suo dossier sulla nostra regione

Sanità, Ancisi (LpRa) presenta una mozione: "Ridurre i ticket della Regione sui farmaci"

Massimo Giannini presenta il suo nuovo libro alla presenza del presidente della Regione Michele De Pascale

La Regione presenta i dati sulla Riviera: pronto all'esordio il nuovo Osservatorio sul turismo; La Regione presenta i dati sulla Riviera: il 6 ottobre a Rimini il primo focus del nuovo Osservatorio regionale; Regione Liguria, Veronica Russo (FdI) presenta la proposta di legge sulla birra artigianale: Settore da valorizzare e far crescere.

La Regione presenta i dati sulla Riviera: il 6 ottobre a Rimini il primo focus del nuovo Osservatorio regionale - Dopo la recente presentazione del nuovo Osservatorio turistico regionale, prende il via la prima analisi dedicata ai dati sulla Riviera romagnola, punto ... Riporta ravennanotizie.it

regione presenta dati rivieraTurismo in Riviera Romagnola: dati di luglio insieme a agosto - C'è grande attesa per i dati turistici registrati dalla Regione Emilia- Scrive livingcesenatico.it

Cerca Video su questo argomento: Regione Presenta Dati Riviera