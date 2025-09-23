La Reggia di Caserta ‘svela’ al pubblico la Sala dell’Appartamento della Regina

Anteprima24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Sabato 27 settembre la Reggia di Casertasvela” al pubblico la Seconda Anticamera dellAppartamento della Regina. La Sala del Palazzo reale viene inaugurata a conclusione dei lavori di demolizione del solaio, costruito intorno alla metà del 1900, che ne riduceva l’altezza per la creazione di un piano sovrastante.  L’intervento rientra in un più ampio progetto di messa in sicurezza e consolidamento degli ambienti precedentemente assegnati alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione e all’Aeronautica militare e ridestinati al Museo dal Piano Commissariale del 2014. È la prima operazione di questo genere realizzata dall’Istituto del MiC. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

la reggia di caserta 8216svela8217 al pubblico la sala dell8217appartamento della regina

© Anteprima24.it - La Reggia di Caserta ‘svela’ al pubblico la Sala dell’Appartamento della Regina

In questa notizia si parla di: reggia - caserta

Toni Servillo e le quattro stagioni di Vivaldi inaugurano “un estate da re” alla reggia di Caserta

Persona con disabilità esclusa dal concerto alla Reggia di Carditello: AITH CISAL Caserta interpella il Garante 

Un’Estate da Re. Toni Servillo inaugura la rassegna alla Reggia di Caserta

reggia caserta 8216svela8217 pubblicoReggia di Caserta, riapre la Seconda Anticamera della Regina dopo lavori di recupero - Sabato 27 settembre la Reggia di Caserta restituirà al pubblico la Seconda Anticamera dell’Appartamento della Regina, riportata al suo splendore originario ... Come scrive pupia.tv

Giornate Europee del Patrimonio alla Reggia di Caserta - "Architetture: l'arte di costruire": questo è il tema delle Giornate Europee del Patrimonio (Gep) in programma sabato 27 e domenica 28 settembre alla Reggia ... Da 2anews.it

Cerca Video su questo argomento: Reggia Caserta 8216svela8217 Pubblico