Tempo di lettura: 3 minuti Sabato 27 settembre la Reggia di Caserta “svela” al pubblico la Seconda Anticamera dell’Appartamento della Regina. La Sala del Palazzo reale viene inaugurata a conclusione dei lavori di demolizione del solaio, costruito intorno alla metà del 1900, che ne riduceva l’altezza per la creazione di un piano sovrastante. L’intervento rientra in un più ampio progetto di messa in sicurezza e consolidamento degli ambienti precedentemente assegnati alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione e all’Aeronautica militare e ridestinati al Museo dal Piano Commissariale del 2014. È la prima operazione di questo genere realizzata dall’Istituto del MiC. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Reggia di Caserta ‘svela’ al pubblico la Sala dell’Appartamento della Regina