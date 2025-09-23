La Rai boicotti Eurovision se partecipa Israele la proposta di tre membri del Cda
I consiglieri Natale, Di Majo e Di Pietro chiedono alla Rai una riflessione interna dopo l'annuncio di un boicottaggio di altri cinque paesi: "Un segno concreto di vicinanza ad un popolo sottoposto a sterminio".
La Rai boicotti Eurovision se partecipa Israele, la proposta di tre membri del Cda.
