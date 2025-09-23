La racchetta di Andy Murray vincitore a Wimbledon venduta all'asta | è costata una fortuna

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad aggiudicarsi il prezioso cimelio è stato un collezionista che non ha badato a spese pur di averlo. Ma il record assoluto di somma pagata per una racchetta appartenuta a un campione è di Rafa Nadal. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: racchetta - andy

La racchetta di Andy Murray vincitore a Wimbledon venduta all’asta: è costata una fortuna; Murray, la storica racchetta con cui vinse Wimbledon venduta all’asta: la cifra da capogiro; Andy Murray sarà il nuovo allenatore di Novak Djokovic · Tennis ATP.

racchetta andy murray vincitoreLa racchetta di Andy Murray vincitore a Wimbledon venduta all’asta: è costata una fortuna - Ad aggiudicarsi il prezioso cimelio è stato un collezionista che non ha badato a spese pur di averlo. Come scrive fanpage.it

La racchetta usata da Murray nella finale di Wimbledon 2013 venduta per 73.000 dollari - Vincendo a Church Road nel 2013, l’ex campione scozzese ha spezzato una maledizione che perseguitava i giocatori britannici da oltre 70 anni La carriera di Andy Murray è stata ricca di momenti special ... Riporta tennisitaliano.it

Cerca Video su questo argomento: Racchetta Andy Murray Vincitore