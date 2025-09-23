La Promessa anticipazioni 24 settembre | Cruz scopre il motivo per cui Romulo ha risparmiato Leocadia

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Cruz chiede a Romulo di dirle perchè non ha rispettato i suoi ordini. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina ha già fatto le valigie e vuole raggiungere sua zia, ma Manuel prova a fermarla Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Petra rivela a Santos che sua madre è viva, mentre Romulo messo alle strette racconta a suo figlio che la donna lo tradì e fuggì. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 24 settembre: Cruz scopre il motivo per cui Romulo ha risparmiato Leocadia

In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni

Anticipazioni trame la promessa dal 14 al 20 luglio

La Promessa Anticipazioni: Romulo dice addio, segreti e passioni esplodono

La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia

La Promessa, anticipazioni dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: luna di miele con imprevisto, scandalo per Cruz e un sospetto che bussa in camera della marchesa - facebook.com Vai su Facebook

La Promessa, anticipazioni: arriva la resa dei conti, Jana rischia la vita • I nodi stanno per arrivare al pettine a La Promessa. La giovane moglie di Manuel rischierà seriamente di perdere la vita. - X Vai su X

La Promessa anticipazioni 24 settembre: Cruz scopre il motivo per cui Romulo ha risparmiato Leocadia; La Promessa Anticipazioni 24 settembre 2025: Don Romulo confessa, ecco perché non ha ucciso Leocadia; La Promessa, cosa succede nella puntata del 24 settembre: le anticipazioni.

La Promessa anticipazioni 24 settembre: Cruz scopre il motivo per cui Romulo ha risparmiato Leocadia - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Cruz chiede a Romulo di dirle perchè non ha rispettato i suoi ordini. Si legge su movieplayer.it

La Promessa Anticipazioni 24 settembre 2025: Don Romulo confessa, ecco perché non ha ucciso Leocadia - Le anticipazioni complete dell'episodio della Soap ci rivelano che Don Romulo rivelerà a Cruz perché ... Lo riporta msn.com