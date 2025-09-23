La principessa era a Parigi per la consegna di uno dei premi più toccanti del gala del calcio

T ra calciatori, allenatori e star del pallone, sul tappeto rosso del Pallone d’Oro 2025 c’era un volto che nessuno si aspettava di vedere. Al Théâtre du Châtelet di Parigi è arrivata Charlene di Monaco, che con la sua presenza ha spiazzato e incantato pubblico e fotografi. Non solo: la principessa aveva un compito preciso, quello di consegnare il Premio Sócrates, dedicato agli sportivi e alle realtà che si distinguono per impegno sociale. Charlene di Monaco: i suoi look più belli del 2020. guarda le foto Charlene di Monaco, perché era presente al Pallone d’Oro 2025. La principessa ha premiato la Xana Foundation, organizzazione che sostiene bambini e adolescenti colpiti da gravi malattie e le loro famiglie. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La principessa era a Parigi per la consegna di uno dei premi più toccanti del gala del calcio

