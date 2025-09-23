La presidente del Consiglio Giorgia Meloni a New York parteciperà all' Assemblea generale dell' Onu L' intervento della premier è previsto per mercoledì 24 settembre
N ew York, 23 set. (askanews) – L’arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a New York dove parteciperà all’Assemblea generale dell’Onu. L’intervento della premier è previsto per mercoledì 24 settembre. Leggi anche › Parità ai vertici: Annalena Baerbock vuole la voce delle donne all’ONU Nelle immagini, l’accoglienza in aeroporto, poi l’arrivo in albergo nella notte italiana. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo L’arrivo di Meloni a New York per l’Assemblea dell’Onu iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: presidente - consiglio
Rosa Caposiena è il nuovo presidente del Consiglio comunale di San Severo: "E' ora di cambiare marcia"
Verso il nuovo presidente. Definito il consiglio direttivo
Consiglio superiore di sanità, Mantovani esce di scena: il nuovo presidente è Alberto Siracusano
25 secondi. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è riuscita a prendere 25 secondi di video che mostrano immagini di (ingiustificabile) violenza a Milano e li ha mandati in pasto a un Paese avvelenato tramite i social, ovvero l’unico canale con cui comuni - facebook.com Vai su Facebook
Mentre la presidente del Consiglio italiana parla di pastarelle in tv e resta in scia a chi continua a sostenere e foraggiare il massacro palestinese, gli italiani scendono in piazza e bloccano il Paese. C'è una parte di popolo che è molto meglio di chi lo governa. - X Vai su X
Quando Meloni attaccava Conte ospite di Domenica In durante la pandemia: “Siamo in Corea del Nord”; La Rai ha difeso la partecipazione di Meloni a “Domenica In”; Giorgia Meloni promuove la cucina italiana? La sinistra perde la testa: Regime | .it.
Giorgia Meloni è arrivata a New York: le immagini dall'aeroporto JFK - La presidente del Consiglio parteciperà oggi alla cerimonia di apertura del dibattito generale dell' Assemble ... Secondo video.corriere.it
Dal Palazzo di Vetro parte la riforma dell’Onu. Tutti gli appuntamenti di Meloni - Arriva oggi a New York la presidente del consiglio Giorgia Meloni per l’avvio dei lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in uno dei contesti internazionali più difficili degli ultimi 20 a ... Riporta formiche.net