La presidente del Consiglio Giorgia Meloni a New York parteciperà all' Assemblea generale dell' Onu L' intervento della premier è previsto per mercoledì 24 settembre

New York, 23 set. (askanews) – L'arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a New York dove parteciperà all'Assemblea generale dell'Onu. L'intervento della premier è previsto per mercoledì 24 settembre. Nelle immagini, l'accoglienza in aeroporto, poi l'arrivo in albergo nella notte italiana.

© Iodonna.it - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni a New York parteciperà all'Assemblea generale dell'Onu. L'intervento della premier è previsto per mercoledì 24 settembre.

