La presentazione della Patata Bianca di Monteviale che ha ottenuto il marchio Prodotto di Montagna

Arezzo, 23 settembre 2025 – Il 21 settembre si è tenuta a Monteviale, un piccolo borgo incastonato tra le montagne dell'Alpe della Luna, nel comune di Badia Tedalda, la presentazione della "Patata Bianca di Monteviale" che ha ottenuto il marchio "Prodotto di Montagna ". L'incontro si è svolto nell'azienda di Leonardo Dori, uno dei coltivatori, ha visto la presenza del Presidente della Provincia Alessandro Polcri che ha messo in evidenza la bellezza del posto e la sua qualità di luogo incontaminato che bene si presta a questa produzione. Il presidente dell'Unione dei Comuni della Valtiberina, pur non essendo presente, ha inviato un messaggio augurandosi che altri seguano l'esempio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La presentazione della "Patata Bianca di Monteviale" che ha ottenuto il marchio "Prodotto di Montagna"

In questa notizia si parla di: presentazione - patata

Conferenza stampa di presentazione della Patata Zuccherina di Frigole. Un appuntamento dedicato a raccontare il valore di un prodotto simbolo del nostro territorio, tra tradizione e prospettive future. Giovedì 4 settembre – ore 18:45 Area Mercatale, Pia - facebook.com Vai su Facebook

La presentazione della Patata Bianca di Monteviale che ha ottenuto il marchio Prodotto di Montagna.

La presentazione della "Patata Bianca di Monteviale" che ha ottenuto il marchio "Prodotto di Montagna" - L'incontro si è svolto nell'azienda di Leonardo Dori, uno dei coltivatori, ha visto la presenza del Presidente della Provincia Alessandro Polcri che ha messo in evidenza la bellezza del posto e la sua ... Lo riporta lanazione.it